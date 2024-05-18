Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarına çağrı!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına, "Yarın akşam tribünde kırmızı giyiniyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 17:12
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, taraftarına flaş bir çağrı yaptı.

Sarı kırmızılı takım, derbiye gelecek taraftarlarına, "Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!" ifadelerini kullandı.

Bu çağrının paylaşımında ayrıca Fenerbahçe'ye de bir gönderme yapıldı. Galatasaray, kullandığı görselde sarı lacivertli takımın logosunda 3 yıldız kullandı.

 

 


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