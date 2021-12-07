Galatasaray Nef'in rakibi PAOK Mateco

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray NEF, PAOK Mateco'yu ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak

AA
07 Aralık 2021 Salı, 10:17
Galatasaray Nef'in rakibi PAOK Mateco
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef yarın Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Oynadığı maçlardan 2'sini kazanıp 2'sini kaybeden Yunan ekibi ise Galatasaray Nef'in arkasında ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi PAOK Mateco 81-74 kazanmıştı.


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