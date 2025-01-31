UEFA Avrupa Ligi'nde sıralamalar belli oldu: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları sona ererken 3 temsilcimizin sıralaması belli oldu.
Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun lig aşaması son hafta maçlarıyla tamamlandı.
Son haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda sahaya çıktı. Beşiktaş Twente'ye, Fenerbahçe Midtjylland'a, Galatasaray ise Ajax'a konuk oldu.
Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kaldı ve lig aşamasını beraberlikle tamamladı. Galatasaray konuk olduğu Ajax'a 2-1 kaybederken Beşiktaş, Twente deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turuna kalırken Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti.
Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kura çekimi TSİ 15.00' te başlayacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile Fenerbahçe ise Bodo Glimt ya da Anderlecht'le karşı karşıya gelecek.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
SONUÇLAR
Anderlecht 3-4 Hoffenheim
Ajax 2-1 Galatasaray
Twente 1-0 Beşiktaş
Dynamo Kiev 1-0 Rigas Skola
Slavia Prag 2-2 Malmö
Real Sociedad 2-0 PAOK
Olympiakos 3-0 Karabağ
Midtjylland 2-2 Fenerbahçe
Athletic Bilbao 3-1- Viktoria Plzen
Roma 2-0 Eintracht Frankfurt
Maccabi Tel Aviv 0-1 Porto
Tottenham 3-0 Elfsborg
Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar
Rangers 2-1 Union SG
FCSB 0-2 Manchester United
Nice 1-1 Bodo/Glimt
Braga 1-0 Lazio
Lyon 1-1 Ludogorets
PLAY-OFF TURU MUHTEMEL EŞLEŞMELER
Ferencvaros veya Porto / Roma veya Victoria Plzen
Twente veya Fenerbahçe / Bodo Glimt veya Anderlecht
Union SG veya PAOK / FCSB veya Ajax
AZ Alkmaar veya Midtjylland / Real Sociedad veya Galatasaray
İLK 8'E KALAN TAKIMLAR
Avrupa Ligi'nde lig aşaması maçlarının ardından son 16 turunu garantileyen takımlar da belli oldu.
Lig aşamasını ilk 8'de bitiren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers doğrudan bir üst tura yükseldi.
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