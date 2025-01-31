UEFA Avrupa Ligi'nde sıralamalar belli oldu: İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

Yayınlanma: 31.01.2025 - 01:14

Güncelleme: 31.01.2025 - 01:22

Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunun lig aşaması son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Son haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray deplasmanda sahaya çıktı. Beşiktaş Twente'ye, Fenerbahçe Midtjylland'a, Galatasaray ise Ajax'a konuk oldu.

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kaldı ve lig aşamasını beraberlikle tamamladı. Galatasaray konuk olduğu Ajax'a 2-1 kaybederken Beşiktaş, Twente deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçlarla Fenerbahçe ve Galatasaray play-off turuna kalırken Beşiktaş Avrupa Ligi'ne veda etti.

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kura çekimi TSİ 15.00' te başlayacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Avrupa Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray play-off turunda AZ Alkmaar ya da Midtjylland ile Fenerbahçe ise Bodo Glimt ya da Anderlecht'le karşı karşıya gelecek.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

SONUÇLAR

Anderlecht 3-4 Hoffenheim

Ajax 2-1 Galatasaray

Twente 1-0 Beşiktaş

Dynamo Kiev 1-0 Rigas Skola

Slavia Prag 2-2 Malmö

Real Sociedad 2-0 PAOK

Olympiakos 3-0 Karabağ

Midtjylland 2-2 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 3-1- Viktoria Plzen

Roma 2-0 Eintracht Frankfurt

Maccabi Tel Aviv 0-1 Porto

Tottenham 3-0 Elfsborg

Ferencvaros 4-3 AZ Alkmaar

Rangers 2-1 Union SG

FCSB 0-2 Manchester United

Nice 1-1 Bodo/Glimt

Braga 1-0 Lazio

Lyon 1-1 Ludogorets

PLAY-OFF TURU MUHTEMEL EŞLEŞMELER

Ferencvaros veya Porto / Roma veya Victoria Plzen

Twente veya Fenerbahçe / Bodo Glimt veya Anderlecht

Union SG veya PAOK / FCSB veya Ajax

AZ Alkmaar veya Midtjylland / Real Sociedad veya Galatasaray

İLK 8'E KALAN TAKIMLAR

Avrupa Ligi'nde lig aşaması maçlarının ardından son 16 turunu garantileyen takımlar da belli oldu.

Lig aşamasını ilk 8'de bitiren Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers doğrudan bir üst tura yükseldi.