Galatasaray, Victor Nelsson'a zam yaptı!
Süper Lig ekibi Galatasaray, savunma oyuncusu Victor Nelsson'un maaşına zam yaptı. Danimarkalı futbolcunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.
Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.
Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.
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