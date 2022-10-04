Galatasaray, Victor Nelsson'a zam yaptı!

04 Ekim 2022 Salı, 17:23

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı.



Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi.

Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı.

Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.