Galatasaray voleybol altyapısında görev değişimi
Galatasaray'da voleybol altyapısında yeni menajer Ahmet Reşat Arığ oldu.
Galatasaray Kulübünde voleybol altyapı menajerliğine Ahmet Reşat Arığ getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Voleybol Altyapı Menajerimiz Şahin Çatma hocamız, görevini bugün Ahmet Reşat Arığ hocamıza devretmiştir. Her iki hocamıza teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.
Galatasaray Voleybol Altyapı Menajerimiz Şahin Çatma hocamız, görevini bugün Ahmet Reşat Arığ hocamıza devretmiştir.— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) July 6, 2022
Her iki hocamıza teşekkür eder, başarılar dileriz. pic.twitter.com/ToxYP6r2aV
Video Haberler
- Hastanede patlama! Hastalar tahliye ediliyor
- Sağlıkçılardan iş bırakma kararı!
- Kızıltepe'de 'akü' patladı: 1 kişi yaralandı
- Çalıntı kartla binlerce liralık alışveriş yaptılar
- Dünyaca ünlü yıldızdan Arda Güler'e mesaj!
- Yangın araziye sıçradı
- Esenyurt'taki katliamda yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı
- Tekirdağ'da 50 dönüm buğday tarlası yandı
- Erdoğan: 'Somali'ye yardım tutarı 1 milyar doları aştı'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- Ankapark davası sonuçlandı
- Doktoru katledip, intihar etti
- Peker'den art arda paylaşımlar
- Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- Binali Yıldırım için harekete geçildi
- 'Dayanacak gücüm kalmadı...'
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Mehmet Cengiz 'sessiz kalmak' istedi
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'