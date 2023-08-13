Galatasaray yedek kulübesinin değeri dudak uçuklattı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 13.08.2023 - 11:42

Galatasaray bu sezon dünya yıldızlarından kurulu kadrosuyla büyük sükse yaparken, bunların çoğunluğu Kayserispor maçının ilk 11'inde yer almadı ve kulübede kaldı.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa maçlarından dolayı tüm futbolcularını kullanacağını dile getiren Teknik Direktör Okan Buruk, farklı bir 11 çıkardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, elinde Angelino gibi orijinal bir sol bek bulunmasına rağmen, sağ bek Dubois'i savunmanın solunda görevlendirdi. Kazımcan Karataş'ı ise 21 kişilik maç kadrosuna da almadı.

89.9 MİLYON EURO'LUK KULÜBE

Galatasaray'ın yedek kulübesindeki futbolcuların değeri ise, Süper Lig'deki birçok kulüpten daha pahalı olduğu görüldü.

Milliyet'in haberine göre, ilk 11'de yer bulamayan futbolcuların toplam değeri 89.9 milyon Euro oldu.

Icardi, Zaha, Kerem Demirbay gibi isimler henüz tam hazır görünmezken, sakatlıktan yeni kurtulan Torreira da maç eksiği nedeniyle kulübede maça başladı. Buruk, forvette ise Halil Dervişoğlu yerine Bakambu'yu tercih etti.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu, daha sonra Icardi, Angelino, Zaha, Kerem Demirbay ve Halil Dervişoğlu'nu sahaya sürdü.