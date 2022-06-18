Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray'ın yeni sezon forması ne kadar?
Galatasaray, yeni sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı. Galatasaray'ın yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray yeni sezon forması ne kadar?
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeni sezon forma tanıtımında Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve kadın futbol takımı yer aldı.
GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray 2022/23 iç saha forması 17 Haziran'da satışa sunuldu.
GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMASI NE KADAR?
Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!
Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre
Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "
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