Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray'ın yeni sezon forması ne kadar?

Galatasaray, yeni sezonda iç sahada giyeceği formayı tanıttı. Sarı-kırmızılı takımda formaların tanıtımında Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu yer aldı. Galatasaray'ın yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray yeni sezon forması ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:45
Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray'ın yeni sezon forması ne kadar?
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Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeni sezon forma tanıtımında Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve kadın futbol takımı yer aldı.

GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? 

Galatasaray 2022/23 iç saha forması 17 Haziran'da satışa sunuldu.

GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMASI NE KADAR?

Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "



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