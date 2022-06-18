Galatasaray yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray'ın yeni sezon forması ne kadar?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:45

Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Yeni sezon forma tanıtımında Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve kadın futbol takımı yer aldı.

GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray 2022/23 iç saha forması 17 Haziran'da satışa sunuldu.

GALATASARAY'IN YENİ SEZON FORMASI NE KADAR?

Galatasaray parçalı formasını 799.90 liradan satışa sundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ali Sami Yen’de gittiğin o ilk maçla, sesini kısan tüm marşlarla, kazanılan her yıldızla, birlikte büyüyen kocaman bir aslan ailesi!

Hep birlikte yeni sezonda, yeni hayallere doğru bir kez daha; #BirlikteKükre

Galatasaray 2022/23 İç Saha forması şimdi satışta. "



