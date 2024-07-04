Galatasaray yeni sezon formalarını resmen tanıttı... İşte fiyatları!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024/2025 sezonunda kullanacağı formaları özel bir video ile tanıttı.
Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen açıklandı.
2024/2025 sezonunda Alman firma Puma ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, formalarını görücüye çıkardı.
FİYATLARI BELLİ OLDU
Yeni sezonda 3 farklı forma kullanacağı açıklanırken formaların fiyatları da belli oldu.
Formalar 2999 TL'den satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.
Galatasaray'ın forma tanıtımı için hazırladığı özel video şu şekilde:
Ateşten doğdu bu efsane… Hadi, göğsünü gere gere #AsaletinleKükre ????— #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) July 4, 2024
2024/25 Galatasaray İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta.
?? Satın almak için ?? https://t.co/UKjNxsQjQOpic.twitter.com/WgePjKyUD7
Spor Haberleri
- Galatasaray yeni sezon formalarını resmen tanıttı!
- 'Futbolda her şey mümkün'
- Transferde nokta atışı mesajı!
- Zaniolo transferinde anlaşma tamam!
- Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!
- Ergin Ataman'a Yunanistan'dan büyük onur!
- Murat Özkaya kimdir?
- Red Bull Yağlı Direk heyecanına geri sayım başladı!
- 'Ancelotti'ye ne yapacağını söylüyor'
- Anadolu Efes yeni transferini resmen açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Polis müdüründen suç duyurusu!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- Yavuzyılmaz, Murat Kurum'u çağırdı; vekiller ayaklandı
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- Sinem Ayyıldız o fotoğraf sonrası sessizliğini bozdu!
- Piyasa değeri yaklaşık 500 milyon dolar!
- 'Nasıl yarattıysanız öyle çözmek zorundasınız'
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?