Galatasaray yeni sezon formalarını resmen tanıttı... İşte fiyatları!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024/2025 sezonunda kullanacağı formaları özel bir video ile tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:26
Galatasaray yeni sezon formalarını resmen tanıttı... İşte fiyatları!
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Galatasaray'ın yeni sezon formaları resmen açıklandı.

2024/2025 sezonunda Alman firma Puma ile anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, formalarını görücüye çıkardı.

FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni sezonda 3 farklı forma kullanacağı açıklanırken formaların fiyatları da belli oldu.

Formalar 2999 TL'den satışa çıkarken taraftara özel versiyonları için de 1499 TL'lik fiyat belirlendi.

Galatasaray'ın forma tanıtımı için hazırladığı özel video şu şekilde:


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