Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki altıncı günü çift antrenmanla geçirdi.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor.
Sabah ilk olarak denge çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ardından 5’e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki akşam antrenmanı ise dinamik ısınma ile başladı. Devam eden bölümünde koordinasyon çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktiksel antrenman gerçekleştirildi.
Galatasaray, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçında yarın TSİ 20.00’de MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.
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