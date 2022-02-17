Galatasaray'dan Fatih Terim'e teşekkür
Galatasaray Kulübü'nün resmi dergisinin Şubat sayısında, takım ile yolları ayrılan Fatih Terim'e özel bir sayfa hazırlandı.
Galatasaray yönetimi, kulüp dergisinin son sayısını ücretsiz olarak yayınladı. Birçok özel içerik oluşturulurken yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim'e bölüm ayrılarak teşekkür edildi.
Galatasaray Dergisi'nin son sayısında 'Ayrılıklar da Sevdaya Dahildir' başlığıyla Fatih Terim için bir teşekkür yazısı yer aldı.
"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER SEVGİLİ FATİH HOCA"
Galatasaray Dergisi'nde yer alan yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray'ı diğer rakiplerinden ayıran ilklerin ve enlerin takımı olmasını sağlayan ve bu tarihi ve sportif vizyonunu bugünlere taşıyan efsaneleri vardır. Fatih Terim ismi de bu efsaneler tablosunda gerek futbolculuk dönemi gerekse de teknik direktörlük kariyerindeki başarıları ile ayrıcalıklı yere sahiptir. Tarihimizin bu gurur tablosu hiç değişmeyecek, yepyeni hedeflerle daha da büyüyecek. Bizleri hep birleştiren ortak paydamız olan Galatasaray sevgisi ise yıllar geçse de koşullar bazen farklılaşsa da hiç değişmeyecek. Bu duygularla her şey için teşekkürler sevgili Fatih Hoca."
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