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Galatasaray yıldız isim Leroy Sane'yi bu gece İstanbul'a getiriyor!

Galatasaray yıldız isim Leroy Sane'yi bu gece İstanbul'a getiriyor!

11.06.2025 20:07:00
Güncellenme:
NTV Spor
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Galatasaray yıldız isim Leroy Sane'yi bu gece İstanbul'a getiriyor!

Galatasaray, transferde sona geldiği Leroy Sane’yi bu gece İstanbul’a getiriyor. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Tecrübeli oyuncunun 01:00 sularında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapandı. Alman devi teklifini güncellemesine rağmen yıldız futbolcu bunu reddetti ve ayrılık kararını kulübe iletti.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sane'nin gece 01:00 sularında İstanbul'da olacağı belirtildi. Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.


UltrAslan sosyal medya hesabından çağrıda bulundu!

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Leroy Sane için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu. Alman yıldız için sarı kırmızılı taraftarları bu gece saat 00:30’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline davet etti.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Leroy Sane

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