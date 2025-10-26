Galatasaray yıldızlarıyla güldü: Galatasaray 3-1 Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.

Konuk ekip Göztepe, 6. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüyle öne geçti.

Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen'in VAR uyarısıyla verilen golüyle skoru eşitledi. Önce yan hakem ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR uyarısının ardındna pozisyonu incelemeye giden hakem Oğuzhan Çakır, golü geçerli saydı.

Göztepe, 42. dakikada Malcom Bokele'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Galatasaray, 63. dakikada Gabriel Sara ve 66. dakikada Mauro Icardi'nin golleriyle galibiyete uzandı.

G ÖZTEPE'YE KAR ŞI SERİ!

Göztepe'ye karşı oynadığı son 8 lig maçını kazanan Galatasaray, puanını 28'e yükseltti.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Göztepe ise 16 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak. Göztepe ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İ LK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Cherni, Anthony Dennis, Rhaldney, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan Santos.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 3-1 Göztepe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

85' Galatasaray'da Osimhen oyundan çıkarken Ahmed Kutucu dahil oldu.

81' Galatasaray'da Lemina oyundan çıkarken Arda Ünyay dahil oldu.

74' Sol kanattan gelen ortayı Osimhen Sane'ye indirdi. Sane'nin şutu etkisiz oldu.

67' Sara'nın ortasında Osimhen kafayı vurdu. Kaleciden dönen topa Icardi vurdu, top ağlara gitti.

66' GOL | Mauro Icardi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

63' Gabriel Sara'dan muhteşem bir gol. Ceza sahası içinden dışarı doğru kafa pasını çıkaran Yunus'un pasında gelişine topa vuran Sara, kaleci Lis'i bu kez mağlup etti.

63' GOL | Gabriel Sara, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

61' Göztepe'de Olaitan oyuna girerken Efkan sahanın dışında.

61' Lis'ten bir muhteşem kurtarış daha. Sara'nın ortasında Osimhen topa dokundu. Mateusz Lis mükemmel kurtardı.

60' Jakobs'un sol kanattan ortasına Osimhen kafayı müthiş vurdu. Lis aynı güzellikte kurtardı.

58' Osimhen'in pasında Icardi, ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top kaleci Lis'te kaldı.

55' Leroy Sane, sağ kanatta topla buluştu. Kaleyi denedi ancak bu şut oldukça etkisiz oldu.

53' Galatasaray'da ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Gabriel Sara, içeriye doğru pas deneyince topu Göztepeliler kaptı.

50' Yunus Akgün, sol kanattan aut çizgisine indi ortasını yaptı. Miroshi son anda dokundu ve kornere gönderdi topu.

46' Galatasaray'da Mauro Icardi oyuna girdi. Çıkan oyuncu ise Barış Alper Yılmaz oldu. Göztepe'de de Miroshi ve Taha, Rhaldney ve Furkan'ın yerine oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 5 dakika ilave edildi.

42' KIRMIZI KART | Göztepe'de Bokele ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

38' Göztepe Sara'dan kaptığı topta hızlı bir atak geliştirdi. Uzaklardan kaleye gönderilen şut Uğurcan'da kaldı.

35' Roland Sallai, Sara'dan aldığı topa uzaklardan çok iyi vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

30' SARI KART | Göztepe'de Bokele sarı kart gördü.

26' Barış Alper Yılmaz topu sağ kanattan taşıdı ancak ceza sahasına girerken topu oyun alanında tutamadı. Karar aut.

22' İlk başta ofsayt bayrağı kaldırıldı. Pozisyon yaklaşık 3 dakika incelendi ve gol kararı çıktı.

19' Furkan'in kalecisine doğru gönderdiği geri pasta araya giren Osimhen kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi.

19' GOL | Osimhen'in attığı gol ile maça eşitlik geldi.

16' SARI KART | Davinson Sanchez, sarı kart görerek Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

6' Efkan Bekiroğlu, hızlı atak sonucunda Janderson kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı top direkten geri geldi. Dönen topta kaleci Uğurcan'ı çalımlayan Efkan topu ağlara yolladı.

6' GOL | Efkan'ın attığı gol ile Göztepe öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.