Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'den Muslera açıklaması
Galatasaray Kulübü’nün Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, ciddi bir sakatlık yaşayarak sezonu kapatma noktasına gelen kaleci Fernando Muslera’nın geleceği hakkında yaptığı iddia edilen açıklamalar hakkında konuştu.
Galatasaray’da son 1 haftada yaşanan gelişmelerde başrolde yer alan yönetici Işıtan Gün, Muslera ile ilgili yaptığı iddia edilen açıklamalar hakkında Cumhuriyet’e konuştu. TV100 yorumcusu Oğuz Altay, Gün’ün kendisine “Bizim iyi bir kaleciye ihtiyacımız var. Muslera iyileşse bile biz çok iyi bir kaleci alacağız çünkü Muslera gidecek. Muslera ile sezon sonunda yollarımızı ayıracağız” dediğini duyurdu. Bu sözler üzerine Galatasaray camiası ve taraftarlar, şu an sakatlığı süren Muslera’ya sahip çıkıp Gün’e tepki gösterdi. Kendisine ulaştığımız Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, “Muslera ile ilgili bahsedildiği gibi bir açıklamam kesinlikle olmadı! Bunu Muslera’ya da ilettim. Muslera bizim kaptanımız ve ailemizde çocuklarımın kahramanıdır” dedi.
ATEŞLE OYNUYOR
Galatasaray’da kazan kaynıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin, 3 yıllık yapılanmayla yola çıkmasına rağmen henüz görev süresinin 7. ayında yaşanan birçok kriz, Sarı-Kırmızılı camiada tepkileri getirdi. Takımın şampiyonluk yarışında zirevinin 23 puan uzağında kalıp küme düşme hattına yakın pozisyonda 13. sırada yer alması, Fatih Terim’le yolların ayrılış şekli ve yönetim içindeki krizler, istifalar, fikir ayrılıkları Galatasaray’ın 1 numaralı gündemi. Mali sorunlar, 25 milyon Avro’luk harcamaya rağmen transferlerdeki başarısızlık, hakem hatalarına karşın gerekli aksiyonların alınmaması yönetimin tepki gördüğü diğer hususlar.
ERKEN SEÇİM BASKISI
Başkan Burak Elmas’a, camianın bir bölümü erken seçim kararı alması için yoğun baskı yapıyor. Elmas, geçen hafta “Olağanüstü seçim yok” ifadelerini kullanmıştı.
"ELMAS GÖZYAŞI DÖKTÜ"
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Nihat Kırmızı, “Başkanımızın gözyaşları her zaman G.Saray için akıyor. Avrupa maçlarında mutluluktan akıyordu. Bu yapılan haksızlıklara karşı sinirden, aldığımız kötü sonuçlardan dolayı da başkanımızın gözyaşlarının yanında tüm yönetim kurulu da gözyaşlarını tutamıyor” dedi.
G.SARAY’IN EN KÖTÜ SEZONU
G.Saray, Süper Lig’de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü performansını sergiliyor. 27 puan toplayabilen Sarı-Kırmızılıların averajı eksi 2 oldu.
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