Galatasaray yöneticisi Remzi Sanver: O anlamadı diye çizgimizi değiştirmeyeceğiz

22 Aralık 2021 Çarşamba, 20:56

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü M. Remzi Sanver, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Fenerbahçeli Yönetici Erol Bilecik'in Galatasaray-Fenerbahçe kadınlar futbol maçından sonra kullandığı "Cincon" ifadesi hakkında da konuştu.

Kadına şiddete dikkat çekmek ve karşı durmak için Fenerbahçe ile yaptığımız kadın futbol dostluk maçı olduğunu söyleyen Sanver, "Türk sporunda son zamanlarda atılmış en güzel adımlardan biriydi. Ne yazık ki maçın skoru, maçın vermesini hedeflediğimiz maçın önüne geçti. Daha da yazık olanı, bu çok değerli proje Fenerbahçeli bir yöneticinin sözleriyle gölgelendi. Kendileri bunun aile içi sohbette yaşanmış bir dil sürçmesi olduğunu beyan ettiler. Elbette ki beyanları esastır, bir rakibimizin aile içi ortamını değerlendirmek bize düşmez" dedi.

"O ANLAMADI DİYE DEĞİŞTİRMEYECEĞİZ"

Kadına şiddete karşı durmak için organize edilen bir organizasyondaki bu davranışın doğru olmadığını aktaran Sanver, Kadın futbolunun varlığı, elbette ki kadın erkek eşitliği açısından önemlidir. Aynı zamanda futboldaki eril dilin yarattığı eril dilin yarattığı şiddet ve karşılık kültürünün, dilinin kırılması için de büyük rol oynar. Kadına şiddete karşı durmak için yapılan bir kadın futbol dostluk maçının sonrasında yapılmış davranış biçiminin tümü, Fenerbahçe'nin saygıdeğer yöneticisinin bu ikinci hususu hiç anlamamış olduğunu ortaya koyuyor. O anlamadı diye biz çizgimizi değiştirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.