Galatasaray yönetimi, transferde kaliteli oyuncuları kadroya katacaklarını söyledi

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, acele karar vermeden en doğru isimleri, mali açıdan kulübün geleceğini riske atmayacak şekilde kadroya katacaklarını ifade etti. Görüşlerini aldığımız isimler, acele davranıp hata yapmak istemediklerini belirtirken teknik heyetin onay verdiği futbolcular ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Yönetim, taraftarlara mesajında, “Kaliteli isimler alacağız, şampiyonluk için kadro kurmaya çalışıyoruz, sabırlı olmakta fayda var” yorumunda bulundu.

SPONSORLUK HAMLESİ

Galatasaray, stat, forma ve tesis sponsorluğu konusunda Kuveyt Devlet Fonu ile büyük ölçüde anlaştı. Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur, 2 gündür Kuveytli yetkililerle toplantı halinde. Kuveyt Havayolları’nın Sarı-Kırmızılı kulübe sponsor olacağı ve yıllık 4-5 milyon Avro’yu bulacak bir parayı ödeyeceği gelen haberler arasında. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın saat 10.30’da açıklamalarda bulunacak.

ALPASLAN ÖZTÜRK EYÜP’TE

Sarı-Kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Alpaslan Öztürk, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor’a gitti. Galatasaray, kadroda düşünülmeyen birkaç yerli futbolcuyla daha kısa sürede yollarını ayıracak.