Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:26

Güncelleme: 24.02.2024 - 21:31

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'UTANMAZLAR'

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.