Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
'UTANMAZLAR'
Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
- 'Okulda düştü' denildi, beyin kanaması geçirdi
- Beş ankette önde!
- Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
- Siyanürlü altın madeni kapatıldı
- Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
- Erdoğan'ın mitinginde 'pankart' krizi
- Seyyanen zam gelebilir dedi, ikramiye için rakam verdi
- İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik
- İşte 1 milyon TL'nin faiz getirisi!