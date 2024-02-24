Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 21:26
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
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Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

'UTANMAZLAR'

Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında uzatmalarda kazandığı penaltı sonrası mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

 


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