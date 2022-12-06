Galatasaray Yunus Akgün ile yeni sözleşme imzaladı

06 Aralık 2022 Salı, 19:05

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir."

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Yunus Akgün, "Çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray'da büyüdüm, Galatasaray'da yetiştim. Bu yüzden çok gururluyum. Galatasaray forması giydiğim için her zaman onur duydum. İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Galatasaray akademisinden yetiştim. Akademideki her oyuncunun hayali Galatasaray A Takımı forması giymektir. Ben de bunu başardım. 14 maçlık serüven bizim için olumlu geçti. Dünya Kupası arasına girmeseydik bizim için daha iyi olur muydu? Olurdu. Şu an sıkıntı yok, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu seneki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Onun için çalışıyoruz, çok kaliteli bir takımız. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onlar bizim her zaman 12. adamımız. Onlar olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber şampiyon olacağız inşallah" dedi.

Genç futbolcu ayrıca, "Başkanıma güzel dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendisini de Galatasaray'ı da mahcup etmemek için, güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah hediyemizi de bu sezon şampiyonlukla bitirerek vereceğiz" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN EVLADI"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise görüşlerini şu ifadelerle anlattı:

"Yunus bizim evladımız. 8 yaşında kulübe gelmiş, 14 seneden beri kulübün içinde. Yunus, Galatasaraylı Yunus. Dolayısıyla insan evladına nasıl sahip çıkarsa biz de Yunus'a kendi gelişmesi, kendi kariyeri açısından sahip çıkmamızın gereği var. Bu bizim görevimiz, vazifemiz. Bugün kendisiyle sözleşme yeniledik. Hem Yunus için hem de Galatasaray için hayırlı olsun diyorum. Bizim Yunus karakterinde, Yunus gibi bünyemizden yetişmiş futbolculara çok ihtiyacımız var. Sadece bizim değil, tüm kulüplerin. Bizim görevimiz de evlatlarımızı iyi yetiştirmek, dünya futbol piyasasında da önemli görevler almalarını sağlamak. Bu konuda da Galatasaray her zaman kendisine yardımcı olacaktır. Kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bahtı açık olsun. Allah yardımcısı olsun."