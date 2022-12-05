Galatasaray, Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda anlaştı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 21:25

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına devam eden Galatasaray, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yaparak milli oyuncu ile anlaşma sağladı. Öte yandan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile de sözleşme uzatılması konusunda görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.