Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Evander'in yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Evander, MLS ekibi Portland Timbers tarafından kadroya dahil edildi. Brezilyalı on numarayla 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde olan Brezilyalı futbolcu Evander'in yeni takımı belli oldu.
Midtjylland'ın orta saha oyuncusu Evander, MLS'e transfer oldu. Portland Timbers, tecrübeli futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.
Evander'in kontratında 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi. Evander transferi için kulüp tarihinin en yüksek bonservisinin ödendiği açıklandı.
Evander, Midtjylland formasıyla 167 müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki on numara bu süreçte 50 gol ve 38 asist üretti.
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