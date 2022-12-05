Galatasaray'ın transferdeki gözdesi Evander'in yeni takımı belli oldu

05 Aralık 2022 Pazartesi, 20:30

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde olan Brezilyalı futbolcu Evander'in yeni takımı belli oldu.

Midtjylland'ın orta saha oyuncusu Evander, MLS'e transfer oldu. Portland Timbers, tecrübeli futbolcuyla 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Evander'in kontratında 1 yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi. Evander transferi için kulüp tarihinin en yüksek bonservisinin ödendiği açıklandı.

Evander, Midtjylland formasıyla 167 müsabakada forma şansı buldu. 24 yaşındaki on numara bu süreçte 50 gol ve 38 asist üretti.