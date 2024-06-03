Galatasaray'a geri dönmüştü: Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip!

Aston Villa'da kiralık geçirdiği sezonun ardından Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo'ya talip çıktı. İspanyol ekibi yaz transfer döneminde öncelikli transfer hedefi olarak Zaniolo'yu belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 16:05
Galatasaray'a geri dönmüştü: Nicolo Zaniolo'ya sürpriz talip!
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Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezonun başında Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo, sezonun bitmesiyle sarı-kırmızılılara geri döndü.

Aston Villa formasıyla 40 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda 455 dakika süre buldu. Bu karşılaşmalarda sadece 3 gollük katkı veren İtalyan yıldız, hayal kırıklığı yarattı.

VILLARREAL'İN ZANIOLO İSTEĞİ

Galatasaray'ın uygun bir teklif karşılığında satışını onaylayacağı Zaniolo'ya İspanya'dan talip çıktı. İspanya'dan Relevo'nun haberine göre, La Liga ekibi Villarreal, Zaniolo'ya talip oldu. Haberde Villarreal'in Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Zaniolo'nun İtalyan ekiplerine gitmek konusunda istekli olduğu bu sebeple Villarreal'in bu transfer için elini hızlı tutacağı aktarıldı.


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