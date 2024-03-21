Galatasaray'a iki yıldızdan müjde!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sakatlıklarını atlatmalarına rağmen henüz hazır duruma gelmeyen Davinson Sanchez ve Serge Aurier için hedef maç belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:50
Galatasaray'a iki yıldızdan müjde!
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Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği ancak sakatlığı sebebiyle henüz forma giyemeyen Serge Aurier ile Davinson Sanchez'den haber var.

Galatasaray'da yokluğu ciddi şekilde hissedilen Davinson Sanchez'in geri döneceği maç belirlendi.

HEDEF MAÇI BELLİ OLDU

Kolombiyalı stoper, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada tedavi sürecini tamamlayıp Hatayspor karşısında kadrodaki yerine geri dönecek.

SERGE AURIER'DE SORUN YOK

Öte yandan sakatlığı sebebiyle henüz Galatasaray forması giyemeyen Aurier'den de iyi haber geldi.

Fildişi sağ bek Serge Aurier'in de mill ara sonrası sahaya inmesi bekleniyor.


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