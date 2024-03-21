Galatasaray'a milli arada rakip aranıyor!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın, milli arada Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın Antalya'da hazırlık maçı yapmak amacıyla rakip aradığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 10:27
Galatasaray'a milli arada rakip aranıyor!
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Bu sezon Süper Lig'de istediği oyunu sergilen Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Lige verilen milli arayı boş geçmek istemeyen sarı-kırmızılı takımın, kamp yapma kararı aldığı kaydedildi.

GALATASARAY'A RAKİP ARANIYOR

25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesinde kamp yapacak Galatasaray'ın, dönüş gününe bir hazırlık maçı ayarlamaya çalıştığı öğrenildi.

KALAN BÖLÜMDE HAZIR OLACAK

Sarı-kırmızılı takımın üst düzey bir rakiple oynayarak sezonun kalan bölümüne hazır girmek istediği ifade edildi.

Galatasaray, milli ara sonrası evinde Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 


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