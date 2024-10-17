Suat Kaya'dan flaş Galatasaray iddiası: 'Şu anki kadro kaleye gelemez'

"TORREIRA'DAN DAHA İYİYDİM"

Lucas Torreira'yı beğendiğini aktaran Suat Kaya, "Torreira'nın dört çekerlisiydim, ondan daha iyiydim" dedi.

Suat Kaya kendisinin oynadığı pozisyona göre skorer bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Torreira söylediklerimi duymuş olacak ki artık gol atmaya da başladı" diyerek sözlerini noktaladı.