Suat Kaya'dan flaş Galatasaray iddiası: 'Şu anki kadro kaleye gelemez'
Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Suat Kaya, sarı kırmızılı ekibin mevcut kadrosu ile UEFA Kupası'nı kazanan kadrosunu kıyasladı. Kaya, "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrosu ve şu andaki kadrosu maç yapsa, şu anki kadro kaleye gelemez" şeklinde konuştu.
Son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran teknik direktör Suat Kaya, futbolculuk döneminde iz bıraktığı Galatasaray'la ilgili Ajansspor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.
ŞAMPİYONLUK YARIŞI
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen Suat Kaya, ligdeki kalitenin artmadığını belirterek, "Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sonuna kadar olacaktır" dedi.
Galatasaray'ın kadrosunun kaliteli olduğunu belirten Suat Kaya, UEFA Kupası'nı kazandıkları kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı.
"ŞU ANKİ KADRO KALEYE GELEMEZ"
Kaya, konuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı ve "Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı kadrosu ve şu andaki kadrosu maç yapsa, şu anki kadro kaleye gelemez" şeklinde konuştu.
"TORREIRA'DAN DAHA İYİYDİM"
Lucas Torreira'yı beğendiğini aktaran Suat Kaya, "Torreira'nın dört çekerlisiydim, ondan daha iyiydim" dedi.
Suat Kaya kendisinin oynadığı pozisyona göre skorer bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Torreira söylediklerimi duymuş olacak ki artık gol atmaya da başladı" diyerek sözlerini noktaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Banka kasasında kayboldu’ diyerek polise başvurdular!
- İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi!
- Gözlerindeki 'ışıltı' söndü: 7 şubesini kapattı
- Kamu bankasına ödetmişler!
- Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu belli oldu
- Bakanlık onlarca yeni firmayı ifşa etti!
- Kilis Valiliği'nden açıklama geldi!
- Meksika sınırındaki Türk çocuklar
- Valiliğin paylaştığı fotoğraflara tepki!
- Hukuk yok, 'münafıklar ordusu' var!