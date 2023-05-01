Galatasaray'ın 3039 günlük hasreti: Okan Buruk tarihi fırsatı kaçırdı!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:56

Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın bileğini bükemiyor.

Sarı-kırmızılar, 2014/2015 sezonundan sonra Beşiktaş deplasmanında galibiyet yüzü göremedi.

Galatasaray ezeli rakibini son olarak 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede mağlup etti.

Vodafone Park açıldığından beri 3 puan sevinci yaşayamayan Galatasaray, Beşiktaş'a karşı deplasmanda son galibiyetini 3039 gün önce alma başarısı gösterdi.

3 TEKNİK ADAM BAŞARDI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarihi fırsatı elinden kaçırdı.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ı da deplasmanda yenebilseydi, Okan Buruk daha önce aynı sezon içinde hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenebilen ilk yerli hoca olarak Galatasaray tarihinde yer alacaktı.

Galatasaray'da daha önce aynı sezon içinde hem Beşiktaş'ı hem de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenebilen 3 teknik adam vardı. Bu isimler; Brian Birch, Jupp Derwall ve Karl Heinz Feldkamp oldu.