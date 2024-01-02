Galatasaray'a sol bek transferinde yeni rakip!
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın sol beki Leonardo Spinazzola'ya Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu iddia edildi. İtalyan kulübü ise haziran ayında sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu satmak istiyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray ile ismi anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol beki Leonardo Spinazzola, ara transfer döneminde satarak para kazanmak istiyor.
GALATASARAY VE SUUDİ KULÜPLERİ İSTİYOR
Corrierre dello Sport'un haberine göre; Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi, son günlerde iki Suudi Arabistan kulübü ve aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birkaç Türk takımıyla temaslarını yoğunlaştırdı.
HAZİRANA KADAR MALİYETİ 6 MİLYON EURO
Haberde, 30 yaşındaki futbolcu için henüz teklif gelmediği ancak haziran ayına kadar İtalyan kulübüne brüt maliyeti 6 milyon Euro'yu bulacak olan Spinazzola'dan tasarruf etmek isteyen Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun, gelecek teklifleri değerlendirmekten memnun olacağı kaydedildi.
AYRILIK FİKRİNE SICAK BAKIYOR
Önceki yaz Suudi takımlarından gelen teklifleri reddenden tecrübeli oyuncunun bu kez ayrılık fikrine sıcak baktığı vurgulandı.
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