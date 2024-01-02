Galatasaray'a sol bek transferinde yeni rakip!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:14

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Galatasaray ile ismi anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan sol beki Leonardo Spinazzola, ara transfer döneminde satarak para kazanmak istiyor.

GALATASARAY VE SUUDİ KULÜPLERİ İSTİYOR

Corrierre dello Sport'un haberine göre; Spinazzola'nın menajeri Davide Lippi, son günlerde iki Suudi Arabistan kulübü ve aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu birkaç Türk takımıyla temaslarını yoğunlaştırdı.

HAZİRANA KADAR MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Haberde, 30 yaşındaki futbolcu için henüz teklif gelmediği ancak haziran ayına kadar İtalyan kulübüne brüt maliyeti 6 milyon Euro'yu bulacak olan Spinazzola'dan tasarruf etmek isteyen Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto'nun, gelecek teklifleri değerlendirmekten memnun olacağı kaydedildi.

AYRILIK FİKRİNE SICAK BAKIYOR

Önceki yaz Suudi takımlarından gelen teklifleri reddenden tecrübeli oyuncunun bu kez ayrılık fikrine sıcak baktığı vurgulandı.