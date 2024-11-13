Galatasaraylı yıldıza şok: Michy Batshuayi dolandırıldı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'nin bir danışman tarafından dolandırıldığı kaydedildi.

Galatasaraylı yıldıza şok: Michy Batshuayi dolandırıldı!
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AA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:39

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi'yi 200 bin Euro dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Batshuayi, danışmanlık hizmeti veren H.B'ye, 6 aylık kirasını ödemesi ve araç temin etmesi için Beşiktaş'ta 200 bin Euro para ödedi. Araç temininin yapılmaması ve kiranın da ödenmemesi üzerine Belçikalı futbolcu H.B'den şikayetçi oldu.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli H.B, polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #michy batshuayi #galatasaray #dolandırıldı

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