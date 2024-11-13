Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Kamp kadrosundan çıkarıldı!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 13:19

Güncelleme: 13.11.2024 - 14:07

Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sakatlığına dair bir gelişme yaşandı.

Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.

ADAY KADRODAN ÇIKARILDI

Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu.

Senegalli futbolcunun milli takım kamp kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."