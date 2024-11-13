Ismail Jakobs'tan Galatasaray'a kötü haber: Kamp kadrosundan çıkarıldı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın savunmacısı Ismail Jakobs'un sakatlık sebebiyle Senegal milli takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sakatlığına dair bir gelişme yaşandı.
Senegal, milli arada hazırlık maçında Burkina Faso ve Burundi ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesinde milli takım kadrosuna çağrılan Galatasaraylı Ismail Jakobs'un sağlık durumu açıklandı.
ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray tarafından yapılan MR incelemelerinde sağ bacak soleus kasında 3. derece lezyon tespit edildiğini duyurdu.
Senegalli futbolcunun milli takım kamp kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI
Galatasaray, Ismail Jakobs'un sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Trendyol Süper Lig’in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısında ağrı hisseden Ismail Jakobs’un sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde British kas yaralanması sınıflamasına göre 3. derece, Stoller sınıflamasına göre 2. derece sağ aşil tendonu kas bileşkesinde ve soleus kasında zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır."
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