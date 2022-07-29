Trevor Chalobah'ı kimdir, kaç yaşında?

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:00

Trevoh Chalobah 5 Temmuz 1999 yılında doğdu. 2007 yılında Chalobah, ağabeyi Nathaniel'ın da yer aldığı Chelsea akademisine katıldığında sekiz yaşındaydı. Ipswich Town, Huddersfield Town ve Fransız takımı Lorient'te kiralık olarak forma giydi. Chelsea formasıyla ilk maçına penaltı atışları sonrasında kazandıkları 2021 UEFA Süper Kupası maçında çıktı.

İngiltere'yi 16 yaş altından 21 yaş altına kadar tüm millî takım seviyelerinde temsil eden futbolcu, 2017 yılında 2017 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nı kazanan takımda yer aldı. Chalobah, İngiltere'nin 16 yaş altından 20 yaş altı millî takımına kadar dört takımda da kaptanlık yaptı. Kasım 2014'te 16 yaş altı takımı formasıyla Victory Shield'da iskoçya karşısında kaptan olarak sahada yer aldı. Mayıs 2016'da 2016 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya yenilen 17 yaş altı takımının kaptanıydı.

Chalobah, 2017 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda İngiltere 19 yaş altı kadrosunda yer aldı.Grup aşamasının son maçında Almanya krşısında ayak bileğinden sakatlanan futbolcu, turnuva kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı. İngiltere, finalde Portekiz'i mağlup ederek turnuvayı kazandı.

30 Ağustos 2019 tarihinde Chalobah, ilk kez 21 yaş altı kadrosuna alındı ve takımı adına ilk maçına 6 Eylül 2019 tarihinde 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemelerinde 3-2 yendikleri Türkiye karşısında çıktı.