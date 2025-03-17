Sergen Yalçın'dan şampiyonluk iddiası: 'Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceğini düşünüyorum ama...'

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:11

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:23

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Sergen Yalçın, Ekol Tv'de yorumlarda bulundu.

"Kağıt üzerinde kolay fikstür Fenerbahçe'nin. Demek ki kağıt üzerinde kolaymış. Sen şampiyon olacaksan, iç sahada Anadolu takımıyla oynadığın maçı kazanamıyorsan olma. Kredisiz giden bir takımın böyle bir şansı yok. Bodrum maçı da hiç kolay değil. Küme düşme hattında bir savaş var. Bundan sonra küme düşme hattındaki takımlarla oynanacak maçlar zor geçer."

"İLK POZİSYONUNA 72. DAKİKADA GİRDİ"

"Fenerbahçe'nin kenar ortalarından başka neden planı yok biliyor musun? Çünkü geride üçlü oynuyorlar. Zaten ortadan delecek adam yok. Talisca böyle maçları alsın diye alınmadı mı zaten. Şampiyonluk hedefi olan ve havaya da girmiş bir camiaydı değil mi? Bugün ilk pozisyonuna 72. dakikada girdi Fenerbahçe."

"BU KADAR OYUNCU OLUP DA ÜRETEMEYEN TAKIM SAÇMA GELDİ"

"Bana sorarsan Talisca'ya on üzerinden not versem sıfır. Bu maç özelinde konuşuyorum. Tadic için o da sıfır. En-Nesyri sıfır. Sen şampiyonluğa oynuyorsan. Elinde bu kadar oyuncu olup da üretemeyen bir takım bana saçma geldi. Samsunspor'un karşı kalede bir tane pozisyonu yok."

"ŞİMDİ MORAL DE KALMADI"

"Bu maçı kazanacaksın. Bu maçı kazanacaksın ki. Milli aradan sonra fit ve moralli gireceksin. Şimdi moral de kalmadı. Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında berabere kalsa ne olur şimdi? Ne farkeder?"

"PREMİER LİG'DE BU MAAŞLAR YOKTUR"

"Bizim seyrettiğimiz Talisca'yla bu Talisca'nın alakası yok. Beşiktaş'a geldiğinde daha aç ve arzuluydu. Bir de bu paralara oynuyor şimdi. Bu rakamlar Avrupa'da hiçbir yerde yok. Premier Lig'de bu maaşlar yoktur. İddia ediyorum. Oyuncular bari bunun karşılığını fiziksel olarak verseler diye düşünüyorum."

"GALATASARAY'IN 8-10 PUAN KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM AMA..."

"Artık çok zor. Bundan sonra Fenerbahçe şampiyon olamaz. Galatasaray verir, verirse. Galatasaray'ın 8-10 puan kaybedeceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'ye bu ne kadar yarayacak? Beşiktaş deplasmanı zor değil mi? Berabere kaldı diyelim. Ne olacak? Yine önde kalacak."