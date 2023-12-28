Galatasaray'da 4 eksik: Derbinin kamp kadrosunu açıkladı!
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Suudi Arabistan'da oynanacak derbinin kamp kadrosunu duyurdu.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın kamp kadrosunu belli oldu.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunana Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray'da Angelino da sakatlığı bulunmamasına rağmen kadroda kendine yer bulamadı.
Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde:
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