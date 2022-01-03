Galatasaray'da 6 pozitif vaka!
Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.
Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.
Kadın Voleybol Takımımızın Covid-19 PCR test sonuçları hakkındahttps://t.co/jqSrs5aNV0 pic.twitter.com/n7ogL2uWox— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) January 2, 2022
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