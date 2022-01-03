Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için resmi başvuru gelmedi

03 Ocak 2022 Pazartesi, 07:00

Sezonun ilk yarısını zirvenin 19 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray’da transfer gündeminin birinci sırasındaki Kerem Aktürkoğlu ve Marcao için Sarı-Kırmızılı kulübe gelen resmi teklif olmadığı ortaya çıktı.

Kerem ile Marcao, sezon başından bu yana Süper Lig ve Avrupa’da ortaya koydukları performansla birçok kulübün ilgisini çekmişti. Bazı kulüpler, izleme komitelerini maçlara gönderip iki oyuncuyu canlı takip ettirse de bu durumun somut teklife dönüşmediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Kerem ile 2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan Marcao’yu, 17-18 milyon Avro düzeyinde gelecek teklif olursa satmayı gündemine alacak.