Galatasaray'da Adama Traore, Anthony Martial ve James Rodriguez sesleri!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:16

Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Fredrik Midtjsö gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, dikkat çekici transferlerine de devam etme arzusu taşıyor.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Manchester United'ın geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da oynayan Fransız yıldızı Anthony Martial ve geçen sezonu Barcelona'da tamamlayan Wolverhamptonlı Adama Traore'nin peşinde.

Haberde, Galatasaray ayrıca, James Rodriguez için de menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, Martial ve Traore'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği kaydedildi. Al Rayyan'da oynayan James Rodriguez'in transferi için ise kulübünün bonservis istememesi durumunda satın alma formülünün düşünüldüğü aktarıldı.