Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Biz Galatasarayız, hakemi de yeneriz'
Elde edilen bu zorlu galibiyete en çok sevinen isimlerden biri de kuşkusuz Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ti. Fanatik’in haberine göre Özbek, son düdük çalar çalmaz soluğu soyunma odasında aldı. Oyuncularıyla burada duygusal bir konuşma yapan Sarı-kırmızılı kulübün patronu, sözlerinin sonunda bir de müjde vererek takımdaki havayı en yüksek seviyeye çıkardı.
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