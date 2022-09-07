Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Biz Galatasarayız, hakemi de yeneriz'

3 puanda katkısı bulunan tüm futbolculara tek tek teşekkür eden Dursun Özbek, "Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bizi gururlandırdınız. Burada taraftarımızın önünde müthiş bir bütünlük yaşandı. İşte bizim görmek istediğimiz de bu" dedi.