Galatasaray'da Alpaslan Öztürk sakatlandı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk, 61. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2022 Perşembe, 21:35
Galatasaray'da Alpaslan Öztürk sakatlandı
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Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, 22. hafta maçlarında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı ekip maça İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Hatayspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da 11'de sahaya çıkan ve orta sahada mücadeleye başlayan Alpaslan, karşılaşmayı tamamlayamadı.

61. dakikada omzundan sakatlanan 28 yaşındaki oyuncu, yerini Emre Kılınç'a bıraktı. 



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