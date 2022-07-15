Galatasaray'da Amadou Diawara sesleri
Orta sahasını Sergio Oliveira ile güçlendiren Süper Lig ekibi Galatasaray, ön libero arayışlarını sürdürüyor. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Amadou Diawara için transfer girişimlerine başladı.
Galatasaray, Amadou Diawara’yı yeniden gündemine aldı.
NTV Spor’un haberine göre, 6 numara arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, Roma’da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için temaslarını sıklaştırdı.
ROMA'NIN DIAWARA BEKLENTİSİ
Jose Mourinho’nun planlarında yer almayan Diawara, İtalyan ekibinin Portekiz kampına götürülmedi.
Gineli orta sahayı bonservisi ile göndermek isteyen Roma’nın beklentisi 7 milyon Euro seviyesinde. Yönetim İtalyan ekibi ile görüşerek indirim talep edecek.
Galatasaray, geçen sezon Diawara’nın kiralanması konusunda Roma ile anlaşmaya varmış ancak 24 yaşındaki futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna edememişti.
2019-2020 sezonunda Napoli’den 21 milyon Euro bedel ile Roma’ya transfer olan Amadou Diawara, başkent ekibinde toplam 66 maçta görev aldı, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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