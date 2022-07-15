Galatasaray'da Dursun Özbek ile Erden Timur transfer için buluştu

15 Temmuz 2022 Cuma, 11:56

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'la birlikte Avusturya kampını ziyaret etti.

Fanatik’in haberine göre, Graz'a özel uçakla geçen ikili, takımı ziyaret ettikten sonra, teknik direktör Okan Buruk'la bir araya geldi. Görüşmenin ana maddesi elbette transfer çalışmalarıydı. Timur, Avrupa seferinde yaptığı görüşmeleri ve maliyet çalışmalarını tek tek anlatırken, Okan hocadan da takımın son durumuyla ilgili rapor istendi.

Uzun süren toplantının ardından transferde yeni bir yol haritası belirlendi. Yine stoper, orta saha ve forvetle ilgili temaslar devam edecek, ancak gündeme yeni isimlerin gelebileceği ve artık daha somut adımların atılacağı, transferde daha fazla geç kalınmayacağı konularında ortak bir karara varıldı.

ÖZBEK KESENİN AĞZINI AÇTI

Tek golle kaybedilen Mol Fehervar maçının ardından, "Mutsuzuz" diyen ve çok sayıda transfere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Okan Buruk'un isteklerini bir an önce yerine getirmek isteyen Başkan Özbek, sonunda kesenin ağzını açtı.

Marcao'nun 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satılmasıyla rahat bir nefes alan Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki oyuncular hakkında artık daha rahat hareket edebilecek. Buruk özellikle sıradaki orta saha takviyesinin Graz kampına yetiştirilmesini talep etti. 19 Temmuz'a kadar yeni transferin yapılıp yapılamayacağı büyük merak konusu haline geldi.