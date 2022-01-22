Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

22 Ocak 2022 Cumartesi, 09:00

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon başında Famalicao’dan satın alma opsiyonlu 100 bin Euro bedel ile kiralanan 21 yaşındaki ön libero, Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaramadı.

Gustavo Assunçao, şimdiye dek Süper Lig’de yalnızca 135 dakika süre aldı.