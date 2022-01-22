Galatasaray'da Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.
FORMA ŞANSI BULAMADI
Sezon başında Famalicao’dan satın alma opsiyonlu 100 bin Euro bedel ile kiralanan 21 yaşındaki ön libero, Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaramadı.
Gustavo Assunçao, şimdiye dek Süper Lig’de yalnızca 135 dakika süre aldı.
Video Haberler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Süper Lig yıldızına müjde
- Yolcu otobüsü şarampole düştü: Yaralılar var
- Kaçakçılık operasyon: 224 şişe içki ele geçirildi
- Elektrik faturasını paylaşan Gülse Birsel isyan etti
- CHP'den 10 maddelik 'enflasyon düşürme reçetesi'
- Salda Gölü'nde talan bitmiyor
- O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu
- Kocaelispor'da yol ayrımı
- Kredi kartlarıyla ilgili yeni güncelleme
- Afrika Kupası'nın en iyisi