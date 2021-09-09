Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun lisansı çıktı
Galatasaray'da yeni transfer Gustavo Assunçao'nun lisansı çıkarıldı.
Uzun süredir orta saha çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Gustavo Assunçao'yu transfer ettiğini açıklamıştı.
Bugün itibarıyla Brezilyalı orta sahanın lisansı çıktı.
Kariyerine Atletico Madrid'te başlayan Gustavo Assunçao, Famalicao ile geçen sezon 28 maça çıkıp 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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