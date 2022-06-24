Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Buruk'un göreve gelişi sonrası yardımcıları merak edilirken Ayhan Akman'ın da yeni görevi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 14:43
Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor
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İspanyol hoca Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcuları arasında yer alan Okan Buruk, camiaya teknik direktör olarak döndü. Bununla birlikte Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın da sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğü ileri sürüldü.

AYHAN AKMAN FLORYA'YA GERİ DÖNDÜ

Ajansspor'un haberine göre; futbol direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu.

Haberde, Ayhan Akman'ın, Galatasaray'ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ekibine dahil olduğu kaydedildi.


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