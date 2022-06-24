Galatasaray'da Ayhan Akman Florya'ya dönüyor

24 Haziran 2022 Cuma, 14:43

İspanyol hoca Domenec Torrent'le yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcuları arasında yer alan Okan Buruk, camiaya teknik direktör olarak döndü. Bununla birlikte Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın da sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğü ileri sürüldü.

AYHAN AKMAN FLORYA'YA GERİ DÖNDÜ

Ajansspor'un haberine göre; futbol direktörü Cenk Ergün ile çalışacak olan Akman, sarı-kırmızılı kulübün yeni idari menajeri oldu.

Haberde, Ayhan Akman'ın, Galatasaray'ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ekibine dahil olduğu kaydedildi.