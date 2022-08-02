Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2022 Salı, 15:22
Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde takıma katılan Aytaç Kara, Galatasaray'da sadece 12 maça çıktı. 


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