Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Galatasaray, tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti.
Galatasaray Kulübü, Aytaç Kara ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir."
Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde takıma katılan Aytaç Kara, Galatasaray'da sadece 12 maça çıktı.
Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. pic.twitter.com/Z1bEJKlNCc— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 2, 2022
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