Galatasaray'da ayrılık gerçekleşebilir: Hakim Ziyech için sürpriz transfer iddiası!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:12

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:12

Galatasaray'da ayrılık kervanına Hakim Ziyech de katılabilir.

Son olarak Köhn ve Dubois ile vedalaşan Sarı-Kırmızılılarda Ziyech'le de vedalaşılması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili her şeyi kaldıran Hakim Ziyech için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre; Olympiakos'un Ziyech'in peşinde olduğunu yazdı. Yunan devinin, Faslı yıldızla görüşmelere başladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı. Haberde Hakim Ziyech'in en az 3 milyon Euro maaş talep ettiği aktarıldı.

Yunanistan'da yaz transfer dönemi 11 Eylül tarihinde sona erecek.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Ziyech, 2024-25'te çıktığı 4 maçta skor katkısı veremedi.