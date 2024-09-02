Galatasaray'da ayrılık gerçekleşebilir: Hakim Ziyech için sürpriz transfer iddiası!
Galatasaray'dan ayrılığı beklenen Hakim Ziyech için sürpriz bir transfer iddiası geçildi.
Galatasaray'da ayrılık kervanına Hakim Ziyech de katılabilir.
Son olarak Köhn ve Dubois ile vedalaşan Sarı-Kırmızılılarda Ziyech'le de vedalaşılması bekleniyor.
Sosyal medya hesabından Galatasaray'la ilgili her şeyi kaldıran Hakim Ziyech için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre; Olympiakos'un Ziyech'in peşinde olduğunu yazdı. Yunan devinin, Faslı yıldızla görüşmelere başladığı ve görüşmelerin olumlu ilerlediği vurgulandı. Haberde Hakim Ziyech'in en az 3 milyon Euro maaş talep ettiği aktarıldı.
Yunanistan'da yaz transfer dönemi 11 Eylül tarihinde sona erecek.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 31 yaşındaki Ziyech, 2024-25'te çıktığı 4 maçta skor katkısı veremedi.
Spor Haberleri
- Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki fikstürü belli oldu!
- Yıldız isim için sürpriz transfer iddiası!
- Gedson Fernandes'ten kariyer rekoru!
- Real Madrid Fransız yıldız ile güldü!
- Bülent Uygun'dan Beşiktaş'a teşekkür!
- Hollandalı hocadan galibiyet açıklaması!
- Fernandes: 'İstediğimizi aldık'
- Yeni transferden Beşiktaşlı taraftarlara övgü!
- Samsunspor'dan 3 gollü galibiyet!
- Torreira ile Devrim Özkan'dan aşk dolu paylaşım!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Rusya'dan Türkiye iddiası
- Kahraman kendisine yapılan 'kötü muameleyi' anlattı