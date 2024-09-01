Mauro Icardi'den Galatasaray'a kötü haber: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Yayınlanma: 01.09.2024 - 15:28

Güncelleme: 01.09.2024 - 15:44

Galatasaray, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Mauro Icardi'nin tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi'nin tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE DERBİSİNİ KAÇIRABİLİR

NTV Spor'da yer alan habere göre; Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması ve Süper Lig'de oynanacak Fenerbahçe derbisini kaçırması bekleniyor.