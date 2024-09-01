Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul'da!
Transferde Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takımın, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladığı kaydedildi.
ISMAIL JAKOBS İSTANBUL'A GELDİ
25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'un, 22:15'te İstanbul'a iniş yaptığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.
105 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.
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