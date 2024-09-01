Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul'da!

Transferde Süper Lig ekibi Galatasaray ile anılan 25 yaşındaki Senegalli oyuncu Ismail Jakobs, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2024 - 22:42
Ismail Jakobs Galatasaray için İstanbul'da!
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Galatasaray, Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasının ardından sol beke Ismail Jakobs takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın, Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs ile anlaşma sağladığı kaydedildi.

ISMAIL JAKOBS İSTANBUL'A GELDİ

25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'un, 22:15'te İstanbul'a iniş yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u Monaco'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katması bekleniyor.

105 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Jakobs'un Monaco ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

2021 yılından bu yana Monaco'da forma giyen Jakobs, Fransız ekibinde çıktığı 105 maçta 1 gol attı ve 8 asist yaptı.


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