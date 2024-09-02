Galatasaray'da ayrılık iddiası: Portekiz'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi kulübü Benfica'ya transfer olacağı iddia edildi.
Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bu kez ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu ileri sürüldü.
Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre; tarafların görüştüğü ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi.
GALATASARAY TEKLİFİ KABUL ETTİ İDDİASI
Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon Euro teklif ettiği ve sarı-kırmızılı takımın bu teklifi kabul ettiği belirtildi.
Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica'nın, bu yüzden transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZ'E GİDİYOR
Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı.
Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan 25 yaşındaki Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.
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