Ghezzal'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 18:36
Ghezzal'dan Galatasaray maçı açıklaması!
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Şenol Güneş ile yollarını ayıran ve yardımcı antrenör Burak Yılmaz'a emanet edilen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 14 ay sonra gol atan Rachid Ghezzal, "Perşembe günü yaşanan hayal kırıklığından sonra bugün bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Kazanma tutkumuzu gösterdik. Beşiktaş için, taraftarlarımız için bunu yapmamız gerekiyordu" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı hakkında da konuşan Ghezzal, "Derbiler özgüven kazanmak için çok önemli maçlar. Deplasmanda oynayacağız ama amacımız belli. 2 haftamız var, Burak hoca ile çalışıp bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.


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