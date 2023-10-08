Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın Icardi'si var'

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:50

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:50

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "Okan Buruk, ilk müdahaleyi bu kez 60’lı dakikaları beklemeden ilk yarının başında yapınca G.Saray baskısını artırıyor. Nitekim böyle bir baskı sonucu dışarı çelinen bir top sonrası gelen korner vuruşunu Icardi kafa ile Sanchez’in önüne indiriyor. O da (Torreira ile beraber) golü atıyor. 58. dakikada gelen gol iki takım için de fazla bir değişiklik yaratmıyor. Ne Antalyaspor baskısını azaltıyor ne G.Saray rahatlıyor. İki tarafın dengeli gücünde, özellikle 60’tan sonra ibre G.Saray’a doğru dönmeye başlıyor. Nitekim 88’de son sözü yine topu ağlara yollayan Icardi söylüyor. Büyük aşk devam ediyor." (Cumhuriyet)

"GALATASARAY'IN ICARDI'Sİ VAR"

Uğur Meleke: "Galatasaray'da ikinci yarı oyunun hareketlenmesinde önemli rol oynayan Tete’nin yanı sıra ilk golü atan Davinson Sanchez’e da ayrı bir parantez açmak lazım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğinden beri özellikle bir konuda olağanüstü katkı sağladı: Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda hep doğru zamanda doğru yerde. Bir buçuk yıldır bu konuda yük neredeyse tamamen Torreira’nın üzerindeydi. Oyunu iyi okuyan ve Ajax-Tottenham günlerinden de bu rolü oynamaya alışık olan Davinson, gerek Avrupa’da, gerek ligde büyük katkı sağladı Galatasaray’a." (Hürriyet)

Osman Şenher: "Sarı-kırmızılılar iyi de oynasa, kötü de oynasa bu takımın Icardi’si var. Sen yeter ki onu topla buluştur. Bir kaçırır, iki kaçırır, hiç ummadığın anda topu filelere gönderir. İlk golde topu kafayla kaleye gönderdi, Sanchez tamamladı, takımı ilk golü buldu. İkinci goldeyse topa öyle vurdu ki, kalecinin kapattığı köşeden fileleri havalandırdı. Bu futbolcuya saygı duymak lazım. Sen yeter ki Arjantinli forveti topla buluştur." (Milliyet)

"GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI"

Mehmet Özdilek: "Özellikle Şampiyonlar Ligi'nden sonra dönüşler zordur. Uçak yolculuğu yapıyorsunuz, iklim değişikliği oluyor, büyük zafer sonrası oyuncuların lige dönmesi kolay değildir. Bu anlamda bence iyi maç oldu Galatasaray adına."

TUGAY KERİMOĞLU: "Muhteşem bir zafer. İnatçı bir Galatasaray'ın Manchester maçında kazanma isteği, geriye düşse de kırılganlık yaşamayın tekrar üçüncü golü arayan Galatasaray'ın kazanarak döndüğü bir Antalya deplasmanında oyun kolay mı ya da zor mu olacak dediğimiz noktada Galatasaray 3 puanı aldı. Galatasaray istediğini almıştır."

"3 PUAN, ÇOK İYİ SKOR"

İlker Yağcioğlu: "Zor maçtı. Galatasaray adına şunu söyleyebilirim. 3 puan, çok iyi bir skor. Maçın en iyi tarafı. Çok da kolay değil. Hafta arası Old Trafford'da öyle bir maç oynuyorsunuz ki zorluk derecesi çok yüksek bir maç. O duygulardan gel, Antalya'da bu maça çıkmak çok kolay değil. Ayrıca o serinlikten bu Antalya sıcağına gel çok kolay değil."