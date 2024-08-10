Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı: 'Adalet duygusundan uzaklaşmamalı'

Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:55

Güncelleme: 10.08.2024 - 09:55

Galatasaray, Süper Lig'in açılış karşılaşmasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının açıklamaları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Galatasaray dün Beşiktaş maçına göre 2-3 kademe daha konsantre idi. İki üç kademe daha arzululardı. Sebebi de geçen yılın kazanan omurgası Davinson-Torreira-Kerem-Mertens-Icardi’nin eksiksiz ve tam konsantrasyonla sahada olmalarıydı bence. Bunun ödülünü de 1-0’dan geri dönmeyi başararak aldılar zaten." (Hürriyet)

'SEZON BİTERKEN BETON TARTIŞAN YÖNETİM...'

Bülent Timurlenk: "Biri size karşılık beklemeden sevmek ne demek diye sorarsa dünkü G.Saray tribünlerini gösterin. Transfer yapılmamış, geç yapılmış, takım ezeli rakibinden beş gol yemiş, x futbolcu kapris yapmış, y futbolcu 'bırakın beni gideyim' demiş. Tutkusu G.Saray olanlar dün tribünleri doldurmuştu. Biri size koltuk sevdası nedir diye sorarsa bu G.Saray yönetimini ve profesyonellerini gösterin. Sezon biterken beton tartışan, yeni yönetimiyle verdiği hiçbir sözü tutmayan bir ekibin koltuk sevdasının G.Saray'ı getirdiği yer şurasıdır: Bu takım Süper Kupa'ya çıkarken de dün de gündemi rakibiyle oynayacağı maç değildi." (Sabah)

'KADRO SEÇİMLERİNDE ADALET DUYGUSUNDAN UZAKLAŞMAMALIDIR'

Levent Tüzemen: "Sezona galibiyetle başlamak moral açısından çok değerlidir. Okan hoca da kendini toparlamalı. Oyuncu seçimlerinde 'O alınmasın, bu darılmasın' zihniyetinden kurtulmadılar. Kadroyu oluştururken geçmiş yıllardaki gibi adalet duygusundan uzaklaşmamalıdır. Oyuncu değişikliklerinde geç kalmamalı, kötü oynayan oyuncularda ısrar etmemeli ve tavizden uzaklaşmalıdır. Örneğin; Kerem Demirbay ilk yarı bitmeden oyundan çıkmalıydı. Batshuayi, Kerem ve hamleler doğru zamanda yapıldı. Batshuayi'nin bu sezon ekstra bir golcü olacağını gördük. Bu arada Galatasaray yönetimi, oyuncuları ve teknik heyeti dışarıdan gelen yıpratmalara karşı korumalı, dik durmalı, hatta gereken cevabı da vermelidir. Sessiz kaldıkça bu algılar daha güçlenir ve G.Saray'a zarar verir." (Sabah)

'DOKTOR KOMADAN ÇIKARDI'

Zeki Uzundurukan: "Galatasaray oyun olarak geçen sezonun çok gerisinde… Gabriel Sara iyi niyetliydi. Daha ilk maçı. Çok bir şey göremedik ama daha ilk maçı! Sara ile ilgili objektif yorumlar yapabilmemiz için 4-5 maçını görmemiz gerek. Ceza sahası dışından şut denemelerinde bulundu. Mertens de çıktıktan sonra 10 numara gibi oynadı. Galatasaray'ın bu sezonki en büyük transferi Batshuayi! Dün 90'da attığı kafa golü ile Okan Buruk'u da yönetimi de eleştiri oklarından kurtardı. Galatasaray'a hayat veren isim Batshuayi oldu. 'Doktor' Batshuayi, Aslan'ı komadan çıkardı… Attığı golle Aslan kükredi! Galatasaray'a üç puandan çok daha fazlasını kazandırdı Batshuayi!" (Fotomaç)