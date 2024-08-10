Eski hakemler Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi: Golden önce ofsayt var mı?

Yayınlanma: 10.08.2024 - 10:23

Güncelleme: 10.08.2024 - 10:23

Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray'ın, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar, beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında tartışıldı.

Eski hakemler Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım tartışmalı poziyonları değerlendirdi.

LUCAS TORREIRA'NIN MÜDAHALESİNDE KART GEREKİR MİYDİ?

Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart gerekirdi."

Bahattin Duran: "Torreira'nın niyeti topla oynamak. Pozisyon gol olsa mutlaka dönerdi. Burada rakibe bir faul var ve sarı kart çıkması lazımdı.

Deniz Çoban: "Net bir faul ve sarı kart var."

DERRICK KÖHN'ÜN YAPTIĞI FAULDE KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?

Bülent Yıldırım: "Ben de şiddetli bir hareket görmüyorum ama buna sarı kart göstermemek bu seviyede kabul edilemez."

Bahattin Duran: "Köhn elini net bir şekilde sallıyor. Burada net bir şekilde sarı kart var. Yumruğunu sıksaydı dirsekle vursaydı ben kırmızı olur derdim. Bu kartsız geçmez. Sarı kart verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Benim için bu klasik bir sarı kart. Hakem buna düdük çaldığına göre bir faul gördü. Benim için asla bir kırmızı kart değil. Sarı kart yeterli. Hakem sarı kartı kaçırmış burada."

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: "Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı."

Deniz Çoban: "Bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var."

Bahattin Duran: "Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var."

BATSHUAYI'NİN GALİBİYET GOLÜ ÖNCESİ OFSAYT VAR MI?

Bahattin Duran: "Berkan Kutlu topu içeri gönderirken Batshuayi ofsaytta duruyor. Burada ofsayt olması için ya topa dokunması lazım ya da topa dokunan oyuncuyu etkilemesi lazım. Topa dokunmadığını görüyoruz ama burada oyuncuyu etkilemişse ofsayt diyoruz. Benim fikrime göre Batshuayi ofsayt pozisyonundayken rakibine temas etmiş. Topa vuran rakibine temas ettiği için ofsayt olduğunu düşünüyorum. Bu pozisyona VAR müdahale etmez. Bu sana göre, bana göre pozisyonu."

Bülent Yıldırım: "Burada ofsayt kararını sahadaki yardımcı verecek. Yardımcı hakeme göre top daha geriye düştüğü için oynatmayı tercih etti. Kişiden kişiye değişebilecek bir pozisyon. Ben sahada olsam benim için de ofsayt ama yardımcının bir şüphesi olmazsa net bir karar verilmezse VAR hakemi çağıramıyor."

Deniz Çoban: "Bir mücadele sırasında iki oyuncu arasında mesafe varsa bunu konuşuruz. İki oyuncu temas halinde olduğu için etkilenmez mi? Hataylı oyuncu iki Galatasaraylı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Bence Batshuayi, Hataysporlu oyuncuyu direkt etkiliyor. Bence burada ofsayt var ama burada VAR karışmaz."