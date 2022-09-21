Galatasaray'da Bafetimbi Gomis yerine Mauro Icardi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, ilk 11'de Bafetimbi Gomis yerine Mauro Icardi'yi kullanacağı iddia edildi.
Süper Lig'e yeni başkan ve teknik direktörle başlayan Galatasaray, kadrosunda da birçok önemli değişikliğe imza atmıştı. Başkan Dursun Özbek ve yönetici Erden Timur'un yaptığı transfer operasyonları sonrasında Sarı-kırmızılılar, İstanbul'a peş peşe uçaklar indirmişti.
Yapılan en büyük transfer hamlesi ise son günlerde gelmişti. Aslan, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den Arjantinli süperstar Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katarak hem yerel hem de uluslararası gündeme damga vurmuştu.
Cim Bom'daki ilk maçına Konyaspor karşısında Aslantepe'de çıkan Icardi, 62'de Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna girip 82'de Konyasporlu futbolcu Francisco Calvo'nun kendi kalesine gol atmasına sebebiyet veren isim olmuştu. İdman eksiğini yaptığı özel çalışmalarla kapatan yıldız futbolcunun takıma adaptasyonunu kısa sürede tamamlaması sonrasında teknik ekipten de beklenen hamle geldi.
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray formasıyla ilk maçına Konyaspor karşısında çıkan Icardi, en kısa sürede ilk 11'in değişilmez ismi olmayı amaçlıyor.
HEDEF, KAYIPSIZ ATLATMAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu sezon 7 maçta 4 gollük performans sergileyen Bafetimbi Gomis'i Milli ara sonrasında Adana Demirspor'la deplasmanda oynanacak lig mücadelesinde kulübeye çekmeyi planladığı bildirildi. Zor bir atmosferde geçecek olan Adana mücadelesinden kayıpsız çıkmayı planlayan Buruk, takımın en özel forvetini bu maçta kullanarak zafere ulaşmayı amaçlıyor. Gomis, Galatasaray formasıyla bu sezon7maçta attığı 4 golle takımın en skorer ismi konumunda.
BİR İHTİMAL DAHA VAR...
Ligde 1 Ekim'de oynanacak dev mücadeleye uzun bir süre olması sebebiyle teknik direktör Okan Buruk, çeşitli oyun formasyonları da deneyecek. Buruk'un, tek forvet sistemiyle beraber antrenmanlarda çift golcüyle de çalışmalar yaptırması bekleniyor. Eğer Buruk, çift golcüden beklediği verimi alabilirse Icardi ve Gomis'i birlikte Adana Demirspor mücadelesinde kullanma ihtimali de bulunuyor.
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